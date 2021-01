Wooncentrum Stichting Vredenoord onder toezicht

Veiligheid, personeel, kwaliteit

Vredenoord schiet tekort op meerdere thema’s, schrijft de inspectie. De kwaliteit en veiligheid van de zorg laat te wensen over. Ook is niet duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden hebben. Medewerkers weten daarom niet altijd bij wie ze met welke vragen terecht kunnen. Het personeel is kwalitatief en kwantitatief onvoldoende afgestemd op de doelgroepen. Hierdoor zijn risico’s in de zorg aan cliënten niet altijd tijdig in beeld.

Zes maanden

De inspectie ziet dat er goede wil en inzet is, maar denkt niet dat het bestuur de verbeteringen zelfstandig kan doorzetten. Daarom is er vanaf 29 december verscherpt toezicht ingesteld voor de duur van zes maanden.