Wooncompas bouwt betaalbare woonruimte voor zorgmedewerkers

Het gaat om een woningaanbod van 32 eenpersoonsstudio’s en twee tweekamerappartementen in het pand van voormalig verzorgingshuis De Aarhof in Rotterdam-Zevenkamp.

Arbeidsovereenkomst

De studio’s zijn alleen bedoeld voor eenpersoonshuishoudens. In de tweekamerappartementen mogen wel twee personen wonen. Deze maand wordt een modelstudio ingericht. Toekomstige huurders kunnen zich inschrijven via Stichting Aafje, met als voorwaarde dat zij een arbeidsovereenkomst hebben of krijgen bij Aafje van minimaal 24 uur per week.

Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in september hun intrek nemen in De Aarhof. Huurders krijgen een huurcontract van maximaal twee jaar.

Moderne zusterflat

“We zien het als een mooie en belangrijke opdracht om mensen uit de zorg een thuis te kunnen bieden”, vertelt Peter Kranenburg, directeur Vastgoed bij Wooncompas. Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur Aafje: “Aafje biedt ruimte voor ontwikkeling van haar medewerkers en als het even kan ook woonruimte. We maken werken bij Aafje op deze manier aantrekkelijker. En wonen met collega’s is gezellig, zeker als je jong bent. Eigenlijk zie je hier een moderne variant van de zusterflat van vroeger.”