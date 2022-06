Woonzorg Nederland bouwt 130 zorgwoningen in Rotterdam-Zuid

Woonzorg Nederland is gestart met de ontwikkeling van het complex Simeon & Anna in Rotterdam, dat het gelijknamige verpleeghuis op dezelfde locatie vervangt. De nieuwbouw bestaat uit 130 woningen met intramurale zorg en zeven zelfstandige appartementen. De bouw start eind september. Het pand zal in het eerste kwartaal van 2025 in gebruik gaan.