Woonzorgcentrum Delft bezuinigt op eten ouderen

Kleinere porties, bouillon in plaats van een rijk gevulde soep en geen apart verpakte toetjes meer. Woonzorgcentrum Die Buytenweye in Delft legt de hoeveelheid eten van zijn bewoners stevig aan banden. Critici spreken schande van de verkapte bezuiniging, schrijft het AD.

“Beste bewoner, hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen in de maaltijdverstrekking. In verband met de gestegen voedingskosten zal er moeten worden bezuinigd”. Bewoners van Die Buytenweye, waar onder andere mensen met dementie wonen, kregen op 29 december een brief waarin stond dat er dagelijks eten wordt verspild en dat er bezuinigd moet worden om binnen de begroting te blijven.

Volwaardige soep

Kregen de bewoners in 2022 nog elke dag een volwaardige soep, nu zal dit vier dagen in de week warm water met een bouillonblokje worden. De portiegrootte van de maaltijden wordt bovendien precies afgewogen op 150 gram aardappelen, 150 gram groente en 80 á 100 gram vis of vlees. En er worden geen aparte toetjesverpakkingen meer gekocht, maar opgeschept uit grote bakken.

De wijzigingen vallen niet goed, onder meer bij de ouderenbond ANBO. “Ik vind het om het mild te zeggen erg raar”, zegt woordvoerder Renate Evers. (ANP)