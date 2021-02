Woonzorgcentrum gooit coronavaccins weg vanwege defecte koelkast

In het woonzorgcentrum wonen voornamelijk alleenstaanden en echtparen. Een groot deel van hen zou afgelopen vrijdag gevaccineerd worden. Donderdagavond bleek echter dat de koelkast defect was, en besloot de instelling in overleg met het RIVM om de vaccins weg te gooien, meldt RTV Noord.

‘Veiligheid voor alles’

Bestuurder Geke Blokzijl van Noordezorg, waar Van Julsingha onderdeel van is, laat weten heel teleurgesteld te zijn. “We hebben geconstateerd dat de temperatuur niet zo was zoals het moest zijn. Daarom hebben we het zekere voor het onzekere genomen, veiligheid voor alles.”

Spoedbestelling

Alle bewoners die gevaccineerd zouden worden, zijn vrijdag geïnformeerd dat het niet door kon gaan. Inmiddels is er een spoedbestelling gedaan bij het RIVM zodat de bewoners van Van Julsingha spoedig ingeënt kunnen worden. Naar verwachting duurt dat nog een paar dagen.