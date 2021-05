Woonzorggroep Samen vindt nieuwe bestuursvoorzitter

Tanja Ineke zal vanaf 12 juli de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Woonzorggroep Samen te Schagen zijn. Zij volgt hiermee Hans Groenendijk op en zal samen met Caroline Beentjes het dagelijks bestuur verzorgen. Ineke is nu nog Bestuurder bij Libertas in Leiden.

“Met de aanstelling van Tanja hebben we een goede kandidaat gevonden die de rol van Hans over kan nemen. Iemand met een passie voor en grote ervaring in de zorg, die zowel strategisch als financieel een goed inzicht heeft en een breed netwerk bezit”, aldus Hans Verschoor, voorzitter raad van toezicht van Woonzorggroep Samen. Caroline Beentjes vult aan: “Ik kijk er naar uit om samen aan de slag te gaan en de kwaliteit van zorg nu en in de toekomst te blijven waarborgen.”

Libertas

Ineke is sinds 2017 bestuurder voor VVT-organisatie Libertas in Leiden en omgeving. Hier heeft zij een visie, kernwaarden en strategie ontwikkeld en uitgedragen en de zichtbaarheid van de organisatie vergroot. Daarnaast heeft zij een impuls gegeven aan de regionale samenwerking en de financiële prestaties en het risicomanagement verbeterd.

UWV

Voor Libertas Leiden was Ineke directeur van Bureau Voor Betere Zorg (VBZ) waar zij meewerkte aan de samenwerking tussen ruim dertig zorginstellingen in de regio Kennemerland, Amstel- en Meerlanden. Daarvoor was zij werkzaam als directeur Bestuurszaken bij het UWV.

COC

Nevenactiviteiten Naast haar werkzaamheden als bestuurder, is Ineke bestuurslid Nationale Zorgklas, bestuursvoorzitter Care2Care, lid Actiz commissie Arbeid en voorzitter raad van toezicht van de Raphaelstichting in Schoorl. Van 2012 tot 2018 was Ineke voorzitter van COC Nederland waar zij zich als boegbeeld en eerste woordvoerder actief inzette voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBT’s in Nederland en het buitenland.