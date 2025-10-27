Skipr

Wouter Bos: bevriezing basispakket is totaal onrealistisch

,

CEO Wouter Bos van zorgverzekeraar Menzis stelt dat het totaal onrealistisch is om het basispakket te bevriezen. “Het is een maatregel die je straks echt niet in een regeerakkoord terug zult vinden”, zei hij bij WNL Op Zondag. “We zullen het juist moeten hebben van innovatie, van nieuwe medicijnen en behandelingen.”

Bos wijst erop de bevriezing van het basispakket in de campagne naar boven is gekomen doordat politieke partijen een financiering van de stijgende defensie-uitgaven zochten. Niet omdat mensen het basispakket een probleem vonden. “Partijen zochten een manier om dat plaatje dicht te rekenen. Vervolgens heeft het Centraal Planbureau (CPB) gezegd: je kunt het zo doen of je kunt het zo doen. De ene partij heeft toen misschien wat meer dan de ander niet altijd even goed doordacht waar ze hun handtekening onderzetten.”

Automatisme basispakket

Het idee om het basispakket te kunnen bevriezen, kwam volgens Bos uit het niets. “Het is een maatregel die je straks echt niet in een regeerakkoord terug zult vinden. Wat ik hoop dat je wel terug gaat vinden, is dat we kijken naar het automatisme wat er op dit moment zit in het basispakket. Eigenlijk wordt op dit moment alles vergoed wat volgens de stand van wetenschap en praktijk gangbaar wordt geacht.”

“Als we in het onderwijs zo met ons geld zouden omgaan, dan zouden alle klassen 20 tot 25 leerlingen hebben”, stelt Bos. “Als we in defensie zo met ons geld zouden omgaan, dan zouden we een enorme krijgsmacht hebben. De zorg heeft een enorm bevoorrechte positie in begrotingen dat ze op deze manier mogen bepalen waar het geld terechtkomt.”

Innovatie en nieuwe medicijnen

“Ik denk dat het goed is dat er gekeken wordt hoe je dat automatisme kunt beteugelen, maar doe dat dan niet door een stop te zetten op innovatie. We zullen het juist moeten hebben van innovatie, van nieuwe medicijnen en behandelingen.”

