Bravis ziekenhuis stapt met VGZ over op horizontaal toezicht

Het Bravis ziekenhuis en VGZ maken per 1 januari 2020 gebruik van horizontaal toezicht. Dat betekent dat er vooraf afspraken worden gemaakt over de registratie en declaratie van zorg en dat er in dat proces checks worden ingebouwd. Zo moet de administratieve last van controle van nota’s achteraf een stuk minder worden.