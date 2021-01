Z-CERT gaat ggz-organisaties helpen met cybersecurity

Z-CERT en de Nederlandse ggz gaan samenwerken op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Vanaf 1 januari 2021 zijn 64 lid-instellingen van de Nederlandse ggz aangesloten bij Z-CERT. Z-CERT is als expertisecentrum gespecialiseerd in het weerbaarder maken van zorgorganisaties op het gebied van informatiebeveiliging en cyberdreigingen.

Digitalisering ggz

Door de coronacrisis heeft digitale hulpverlening ook in de ggz een enorme vlucht genomen. Dat vraagt gedegen digitale beveiliging. Hier is Z-CERT sinds 2018 in gespecialiseerd. De organisatie werkt al met meer dan 160 zorginstellingen.

Het is belangrijk om binnen de zorg informatie over systeembeheer en cybersecurity met elkaar te delen. Maar dit moet wel veilig en beschermd zijn tegen hackers. Samen met Z-CERT wordt de ggz weerbaarder tegen cyberdreigingen zoals ransomware en phishing. Als hackers hun pijlen richten op zorgapplicaties of veel gebruikte besturingssystemen in de zorg dan brengt Z-CERT alle betrokken instellingen op de hoogte.

Datalekken

Directeur Wim Hafkamp van Z-CERT is verheugd met de collectieve aansluiting van de Nederlandse ggz. “We hebben gezien dat cyberdreigingen zich niet beperken tot de grote organisaties in de zorgsector. Alle zorgorganisaties, groot en klein, kunnen te maken krijgen met digitale verstoringen. Denk aan datalekken of aan cyberincidenten bij een van hun leveranciers. Z-CERT helpt de zorgsector digitaal weerbaar te worden.”

Epd

Veronique Esman, directeur van de Nederlandse ggz: “Voor ggz-instellingen neemt de inzet van zorgtechnologie snel toe: e-health, cliëntportalen, de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) en het elektronisch patiëntendossier (epc). Hiermee verandert het risicoprofiel van ggz-instellingen. Het is van groot belang om op het gebied van informatieveiligheid en cybersecurity samen op te trekken. Wij kijken de komende jaren uit naar de samenwerking met Z-CERT op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.”