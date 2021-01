Zbc’s krijgen vergoeding voor ‘uitlenen’ personeel bij coronazorg

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) hebben afspraken gemaakt over het inzetten van personeel van zelfstandige behandelcentra (zbc’s) in ziekenhuizen. Klinieken die hun medewerkers uitlenen – en daarvoor hun eigen zorg afschalen – worden voortaan door de zorgverzekeraars financieel gecompenseerd.

Het doel van de afspraken is het verlichten van de hoge werkdruk waar het ziekenhuispersoneel als gevolg van de coronapandemie mee kampt. De afspraken moeten leiden tot een optimale benutting en spreiding van de volledige capaciteit van medisch specialistische zorg. De regeling geldt in eerste instantie voor de eerste drie maanden van 2021.

Afweging

De afspraak is dat ziekenhuizen en klinieken in de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) gaan bepalen of er behoefte is aan inzet van personeel voor kritische zorg. Dit impliceert een goede afweging tussen het voortzetten van de reguliere zorg in de zbc’s en de inzet van hun medewerkers in de ziekenhuizen voor de behandeling van coronapatiënten.

Voorwaarden

Op basis van een aantal voorwaarden kunnen ziekenhuizen een beroep doen op klinieken voor het inzetten van hun medewerkers. Zo moeten ziekenhuizen hun niet-acute planbare zorg volledig hebben afgeschaald. Ook wordt gekeken of ziekenhuizen de mogelijkheden voor onderlinge uitwisseling van benodigd personeel hebben benut. Bovendien moet de steun van ZBC’s aantoonbaar bijdragen aan de continuïteit van de meer acute zorg en de zorg voor coronapatiënten. Medewerkers van zbc’s worden ingezet op basis van vrijwilligheid.

Uitgestelde zorg

Met de regeling komen de zorgverzekeraars tegemoet aan een deel van de bezwaren van de klinieken over het ‘uitlenen’ van personeel. Anders dan de ziekenhuizen worden de klinieken niet financieel gecompenseerd voor omzetverlies als gevolg van corona. Als personeel elders wordt ongezet betekende dit tot voor kort direct inkomstenderving. De nieuwe regeling ondervangt dit voor een belangrijk deel. ZN en ZKN gaan eveneens met elkaar in gesprek over hoe zij omgaan met zorg die moet worden ingehaald, nu door corona in de afgelopen maanden heel veel zorg is uitgesteld. ZKN denkt dat de klinieken versneld kunnen opschalen, mits hier geld voor beschikbaar is. De lopende productieafspraken voorzien hier vooralsnog niet in.