Zeeuwse huisartsenposten roepen patiënten op: eerst zelf checken, dan pas bellen

Om de druk op de huisartsenpost (HAP) te verlagen, is in Zeeland een campagne van start gegaan. Die roept patiënten op om eerst zelf online te checken of een bezoek aan de post wel echt nodig is.

“Alleen als het SPOEDserieus is”, is de slogan van campagne. De actie is een initiatief van de HAP Walcheren (in Middelburg), HAP Bevelanden (in Goes) en HAP Schouwen-Duiveland (in Zierikzee). Zij vallen allemaal onder ZHCo-PeriScaldes (een fusie van Zeeuwse Huisartsen Coöperatie ZHCo en Coöperatie PeriScaldes). In een statement schrijven zij dat het drukker is de posten dan nodig is.



“De onnodig hoge werkdruk op de HAP vormt een bedreiging voor het verlenen van kwalitatief goede zorg en kan zorgen voor langere wachttijden”, waarschuwen ze. Door de grote drukte bestaat de kans dat er extra artsen op de huisartsenposten moeten komen, terwijl daar in de regio al een flink tekort aan is.

Site en app

De huisartsen verwijzen naar de site en bijbehorende app moetiknaardedokter.nl, waar patiënten zelf kunnen checken of ze naar de HAP moeten of beter een reguliere afspraak bij de huisarts kunnen maken. Die site wordt ondersteund door de Ineen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Patiëntenfederatie en gefinancierd door zorgverzekeraars.

Boodschap onderstrepen

“Er is een groep mensen die niet goed kan inschatten wat nu een spoedgeval is, en wat best even kan wachten”, verklaart Nicole le Duc, manager huisartsenposten bij ZHCo-PeriScaldes, de achterliggende gedachte achter de publiekcampagne. Om de boodschap dat huisartsenposten echt alleen voor spoedgevallen zijn bedoeld, veranderen ze hun naam van huisartsenpost in huisartenspoedpost.