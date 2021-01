Ziekenhuis Amstelland benoemt tweede bestuurder

Paul Rotering treedt op 1 maart aan als lid van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland. Met de benoeming van Rotering is de raad van bestuur, onder voorzitterschap van Sophia de Rooij, die eveneens start per 1 maart, compleet.

Rotering is sinds 2016 directeur van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) van het Alrijne ziekenhuis. Daarvoor werkte hij ruim twintig jaar in verschillende advies- en managementfuncties in het bedrijfsleven, bij onder meer Ernst & Young en bij Shell. Tot 2016 was hij Vice President Supply Chain bij Stork.

Bestaansrecht

“Ik geloof in het bestaansrecht en de toegevoegde waarde van een relatief kleinschalig ziekenhuis zoals Ziekenhuis Amstelland”, zegt Rotering over zijn nieuwe rol. “Ik kijk ernaar uit om samen met Sophia de Rooij en met alle betrokkenen en medewerkers een bijdrage te leveren aan de toekomst van het ziekenhuis en aan de gezondheidszorg in de regio.”

De raad van toezicht verwacht dat de nieuwe raad van bestuur “de in de afgelopen jaren gerealiseerde verbetering van de marktpositionering, de bedrijfsvoering en financiële prestaties” bestendigt en uitbouwt.