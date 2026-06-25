Ziekenhuis BovenIJ koppelt als eerste epd aan huisartsenregister ION

Als eerste ziekenhuis in Nederland heeft ziekenhuis BovenIJ het eigen elektronisch patiëntendossier (epd) gekoppeld aan database ION. Dat moet het aantal datalekken en de administratieve lasten verminderen.

ION (kort voor Inschrijving Op Naam) is een landelijk register waarin huisartsen hun patiënten aanmelden. Daarbij geven ze aan of de patiënt bij hun praktijk staat ingeschreven, daar de huisartsenzorg ontvangt en bovendien wordt er het medische dossier beheerd. Door de koppeling tussen het epd en de ION‑database kan het BovenIJ controleren of alle informatie klopt voordat een huisartsbrief wordt verstuurd. Dat moet de kans op datalekken verkleinen en administratieve lasten en onnodig uitzoekwerk verminderen.

Juridische afspraken

In maart is de koppeling die epd-leverancier ChipSoft maakte gefaseerd live gegaan. In aanloop daar naartoe maakten de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Stichting ION, die de database beheert, juridische afspraken. “Op dit moment is de koppeling nog niet zo uitgebreid als oorspronkelijk gepland”, laat de NVZ weten. Het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om gegevens van grotere groepen patiënten tegelijk op te vragen, bijvoorbeeld alle patiënten voor wie die dag een huisartsbrief wordt verstuurd. Deze vertraging zou komen door de grote hack bij ChipSoft eerder dit jaar.

‘Belangrijke stap’

Paul Burger, projectleider ICT bij BovenIJ, noemt de koppeling “een belangrijke stap in het verder verbeteren van onze gegevensuitwisseling”. Hij vervolgt: “Dankzij de directe aansluiting op de ION-database kunnen we nu automatisch controleren of de huisartsinformatie van een patiënt klopt. Dat bespaart onze medewerkers veel tijd en voorkomt fouten, maar bovenal zorgt het ervoor dat medische informatie altijd bij de juiste zorgverlener terechtkomt.”