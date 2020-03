Ziekenhuis en woonzorgcentrum krijgen militaire steun

Defensie heeft zes artsen en twaalf verpleegkundigen naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gestuurd. Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis in Nederland waar militair medisch personeel wordt ingezet. Later deze week krijgen meer ziekenhuizen hulp van Defensie.

De achttien militairen volgen maandag een interne opleiding en gaan vanaf dinsdag aan de slag op de afdelingen intensive care en spoedeisende hulp, aldus een woordvoerster van het ziekenhuis. Gelderse Vallei vroeg vrijdag om militaire hulp, nadat was besloten om het aantal ic-bedden drastisch uit te breiden. In de omgeving van Ede loopt het aantal met het coronavirus besmette mensen snel op.

De militairen lopen maandag nog in uniform door het ziekenhuis, maar vanaf dinsdag zijn zij niet meer te onderscheiden van het andere personeel. De militaire hulpverleners blijven volgens het ziekenhuis tot 17 april in Ede.

Heerde

Naast het ziekenhuis in Ede kreeg ook woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde militaire hulp. De instelling had eerder om hulp gevraagd bij instellingen in de regio, maar kon daar niet voldoende versterking halen. Vrijdag kwamen al drie verpleegkundigen van defensie helpen, maandag zijn daar nog eens zeven bijgekomen, blijkt onder meer uit berichtgeving van De Stentor.

In Heerde is het aantal besmettingen in de afgelopen week flink toegenomen. In de instelling zijn ook al 22 van de 70 cliënten besmet met het virus. Vier zijn er al overleden. Tegelijkertijd blijven inmiddels al 10 personeelsleden ziek thuis, dus was er een personeelstekort ontstaan.

