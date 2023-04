Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt epd van NEXUS in gebruik

Ziekenhuis Gelderse Vallei is op donderdag 30 maart overgegaan op het nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) van NEXUS. “Met dit EPD kunnen we eenvoudig gegevens delen met de patiënt via het patiëntenportaal, met collega’s én met andere zorgverleners in de regio”, laat de organisatie weten