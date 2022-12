Ziekenhuis Rijnstate neemt maatregelen tegen verspreiding schurft

Ziekenhuis Rijnstate heeft donderdag aangekondigd extra maatregelen te nemen om de verspreiding van schurft in het ziekenhuis tegen te gaan. Dit omdat het aantal mensen met schurft de laatste maanden is gestegen. Daarom worden medewerkers of patiënten die in contact zijn geweest met een besmet persoon in kaart gebracht en door het ziekenhuis benaderd. “Eventueel worden zij preventief behandeld”, aldus het ziekenhuis met vestigingen in Arnhem, Zevenaar en Velp.

“Doordat een ziekenhuis een open organisatie is, waar diverse mensen in en uit lopen en soms langdurig worden behandeld, is het lastig een besmetting te voorkomen. Daarom zijn we in Rijnstate extra alert: patiënten of medewerkers die het vermoeden hebben besmet te zijn, worden doorgestuurd naar de dermatoloog”, laat het ziekenhuis weten in een statement. Mensen met schurft kunnen worden behandeld met zalf en pillen.

Huisartsen

Huisartsen zien al sinds oktober vorig jaar meer mensen met schurft dan gebruikelijk. Deze herfst neemt het aantal gevallen steeds verder toe. Eind november kwam het aantal patiënten dat zich bij de huisarts meldde voor het eerst in bijna twee jaar tijd boven de 30 per 100.000 inwoners uit.

Huidcontact

Mensen krijgen schurft door minimaal een kwartier huidcontact met een besmet persoon te hebben. Overdragen kan door iemands hand lang vast te houden, het lichamelijk verzorgen van of seksueel contact met iemand met schurft. Een patiënt is besmettelijk als er mijten op de huid zitten, ook als diegene zelf nog geen last heeft van de infectie.