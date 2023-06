Erik de Haan gaat vanaf 7 augustus aan de slag als het nieuw lid van de raad van bestuur van Ziekenhuis Rivierenland. Hiermee is het bestuur van het ziekenhuis weer compleet. Wendy Bosboom start per 1 juli als voorzitter van de raad van bestuur en volgt daarmee Marc Hendriks op, die met pensioen gaat.

De Haan is op dit moment Financieel directeur bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Hij heeft in meerdere ziekenhuizen op verschillende gebieden ervaring opgedaan en financieel eindverantwoordelijke posities bekleed. Zo was hij eerder al financieel manager bij Ziekenhuis Rivierenland tot 2017.

Ook was hij begin deze eeuw actief bij Parnassia. De Haan is verder lid van de raad van toezicht van het Minkema College in Woerden en docent bij de Academie voor Medisch Specialisten.