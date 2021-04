Ziekenhuis St Jansdal sluit twee weken haar OK in Lelystad om de stroom coronapatiënten op te vangen. Ook schaalt het ziekenhuis af in Harderwijk, waardoor er drie slechts OK’s open blijven. Om de covid-zorg en acute zorg te kunnen blijven leveren, is het noodzakelijk om planbare operaties voor de komende twee weken af te zeggen, aldus het ziekenhuis.