Ziekenhuis St Jansdal verstuurt recepten digitaal

Patiënten krijgen voortaan geen papieren recept meer mee na een bezoek in ziekenhuis St Jansdal. De recepten zullen vanaf nu digitaal verzonden worden naar de apotheek.

Ruim zeventig apotheken in de regio van de locaties Harderwijk en Lelystad zijn aangesloten om de recepten digitaal te ontvangen.

Minder fouten, kortere wachttijd

Door het digitaal verzenden is het risico op fouten een stuk kleiner. De gegevens worden namelijk direct overgenomen in de apotheeksystemen. Daarnaast worden de recepten verzonden via een beveiligde verbinding, waardoor gegevens goed beschermd zijn.

Wanneer het digitale recept is ontvangen door de apotheek kunnen zij deze gelijk verwerken. Dit betekent een kortere wachttijd voor de patiënt. Daarnaast kunnen patiënten zelf kiezen naar welke apotheek het recept verzonden wordt.