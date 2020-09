ETZ betreurt feestende fans Willem II

Het Elisabeth-Twee-Steden-ziekenhuis in Tilburg zegt het te betreuren dat tijdens de voetbalwedstrijd van Willem II in de stad donderdagavond de coronaregels niet zijn nageleefd. “Het is aan de gemeenteraad van Tilburg om te bepalen wat zij vinden van de beslissing die hiertoe geleid heeft”, aldus het ziekenhuis in een verklaring.