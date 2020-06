Ziekenhuisbestuurders willen alsnog crisisprotocol

Dat zeggen Geert van den Enden (Bernhoven), David Jongen (Zuyderland MC) en Helen Mertens (Maastricht UMC) tegen Eenvandaag. Volgens de bestuurders was zo’n landelijke richtlijn hard nodig, omdat de ziekenhuizen tijdens de coronapiek volstroomden met patiënten. Zo vol, dat mogelijk uit ruimtegebrek keuzes gemaakt moesten worden wie wel en wie niet te behandelen.

‘Dichtbij code zwart’

“We zijn daar in Limburg héél dichtbij geweest”, zegt Mertens tegen Eenvandaag. “Er zat soms nog maar één leeg bed of zelfs geen leeg bed tussen. Onze redding is geweest dat we patiënten konden uitplaatsen naar Duitsland.” Ook Jongen stelt dat het een of twee bedden scheelde voordat ‘code zwart’ zou gelden.

Volgens de bestuurders zou een landelijke richtlijn dokters en verpleegkundigen kunnen helpen bij het maken van keuzes. “Kiezen wie wel en wie niet te behandelen is voor dokters en verpleegkundigen een heel zware emotionele last”, zegt Van den Enden. In het Bernhoven ziekenhuis stelde hij samen met Artsen zonder grenzen een eigen protocol op, gebaseerd op oorlogsgeneeskunde. “We hebben geprobeerd zo goed en kwaad als dat kan er een afweging in te maken.”

‘Gemis’

Van den Enden noemt het ontbreken van een landelijke richtlijn ‘echt een gemis’. “Na de vorige crisis, een aantal jaar geleden, zou er een richtlijn komen. Maar dat is toen blijven liggen. Nu zijn we weer met zijn allen wakker geschud. Ik denk dat we nu nóg dichter langs de grens zijn gegaan dat zo’n richtlijn nodig was geweest.”

De KNMP en de FMS zijn volgens Eenvandaag bezig met een protocol en stellen die ‘binnenkort’ vast te stellen.