Ziekenhuischeck.nl deelt rapportcijfers cliënten

De website www.ziekenhuischeck.nl is uitgebreid met nieuwe informatie over ‘Samen beslissen’, digitale zorg en rapportcijfers van patiënten. De website bood al inzicht in wachttijden en kwaliteitscijfers.

Patiënten kunnen op Ziekenhuischeck de kwaliteit van hun ziekenhuis bekijken en vergelijken. Kwaliteit gaat niet alleen over de uitkomsten van een behandeling, maar ook over hoe patiënten de zorg hebben ervaren. Kunnen zij meebeslissen over de behandeling? Is er voldoende informatie beschikbaar en wat zijn de mogelijkheden op het gebied van e-health? Om patiënten hier beter over te informeren, is deze informatie nu beschikbaar op Ziekenhuischeck.nl.

Samen beslissen

Ziekenhuischeck biedt patiëntinformatie over ‘Samen beslissen’. Voor patiënten is het belangrijk om samen met hun arts te beslissen welke behandeling het beste past bij hun behoefte of leefsituatie. Ziekenhuischeck toont daarom informatie over de mate waarin patiënten samen hebben kunnen beslissen.

Patiënten maken in toenemende mate gebruik van digitale zorg: bijvoorbeeld via het patiëntportaal van het ziekenhuis, door digitaal contact met de arts of verpleegkundige of telebegeleiding bij chronische ziektes. Op Ziekenhuischeck delen ziekenhuizen voortaan een directe link naar het patiëntportaal, en geven ze een toelichting over andere vormen van digitale zorg die het ziekenhuis aanbiedt.

Rapportcijfers patiënten

Patiëntervaringen zijn een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de tevredenheid van patiënten over het ziekenhuis of categorale instelling. Ook voor patiënten is deze informatie relevant: hoe hebben andere patiënten de zorg ervaren? En welk ziekenhuis past het beste bij mijn situatie? Ziekenhuischeck heeft de rapportcijfers van patiënten daarom uitgebreid. Naast een algemeen waarderingscijfer van patiënten uit de regio, delen ziekenhuizen nu ook rapportcijfers van patiënten die kortgeleden in het ziekenhuis waren. Deze cijfers komen uit de Patiëntervaringsmonitor (PEM) die de umc’s en een deel van de ziekenhuizen gebruiken. Andere ziekenhuizen geven een toelichting op hoe patiënten de zorg in het ziekenhuis hebben ervaren.

De website, in het beheer van de NVZ, is een initiatief van alle veldpartijen. De kwaliteitsinformatie komt uit de Dutch Hospital Data.