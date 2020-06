Ziekenhuispersoneel SKB eist eigen or en vertrek rvt

Personeel van het ziekenhuis in Winterswijk eist via het ophangen van spandoeken bij het ziekenhuis een eigen ondernemingsraad. Ook willen ze dat de raad van toezicht van fusieorganisatie Santiz vertrekt.

Dinsdag werd het spandoek opgehangen bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), blijkt uit berichtgeving van de Gelderlander. ‘RVT eruit, wij delen hier de lakens uit’, stond op een van de doeken.

Het SKB is 2017 bestuurlijk gefuseerd met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Ook delen de ziekenhuizen één ondernemingsraad. Maar sinds eind 2019 is er veel weerstand tegen verdere fusiestappen. Inmiddels wordt, na het vertrek van meerdere bestuurders bij fusieorganisatie Santiz, gekoerst op ontvlechting van de twee ziekenhuizen.

‘Autonomie in Winterswijk’

Het personeel in Winterswijk wil zelfstandig verder en ook een eigen ondernemingsraad, laat Ineke Brundel, voorzitter van de Vereniging Belangenbehartiging Medewerkers SKB. Dat is een nieuw opgerichte vereniging, waar inmiddels 900 van de 1100 medewerkers lid van zijn. “We willen echte autonomie. En dat kan ook. Financieel staan we er goed voor en wat de zorg betreft scoren wij altijd hoge punten bij allerlei onderzoeken.'”

De vereniging heeft samen met de Stichting Medisch Specialisten SKB en de Verpleegkundigenraad van het SKB een verzoekschrift bij de rechter ingediend. De raad van bestuur van fusieorganisatie Santiz heeft eerdere verzoeken om een eigen Ondernemingsraad voorlopig afgewezen. Ondertussen worden bij Santiz stappen gezet om in een regiogroep, een overleg van belanghebbenden in en om de ziekenhuizen, onderzoek te doen naar hoe de twee ziekenhuizen kunnen ontvlechten.

Vertrek rvt

Op de spandoeken wordt dus ook het vertrek van de raad van toezicht geëist. Eerder gebeurde dit ook bij bestuurders, die vervolgens ook het veld moesten ruimen. Anne Flierman, voorzitter van de raad van toezicht van Santiz, liet dinsdag in een interview bij Zorgvisie weten niet te zullen vertrekken.

‘Chaos groter’

‘Dat is nooit leuk’, zegt Flierman bij Zorgvisie over het eerdere verzoek van de Winterswijkse specialisten. Hij denkt dat de chaos met een vertrek van de rvt alleen maar groter zou worden. Bovendien vragen interne en externe partijen de raad van toezicht ook om juist aan te blijven. Wel zegt Flierman in de spiegel te kijken. “We ons in de afgelopen weken afgevraagd of we nog toegevoegde waarde hebben. Voorlopig is het antwoord daarop Ja.’ Fliermans termijn loopt nog tot mei 2021.