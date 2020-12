Ziekenhuisverpleegkundigen helpen Laurens met revalidatiezorg

De revalidatiezorg van zorginstelling Laurens stokte vanwege personeelstekorten. Hierdoor konden de patiënten uit de Rotterdamse ziekenhuizen niet ontslagen worden. Met de tijdelijke inzet van ziekenhuisverpleegkundigen kan de doorstroom naar revalidatiezorg weer op gang komen.

Verpleegkundigen

Het gaat om verpleegkundigen niveau vier. Ze komen van verschillende ziekenhuizen. Het Erasmus MC levert drie medewerkers. Franciscus Gasthuis & Vlietland en IJsselland Ziekenhuis beide één. Door deze samenwerking kunnen meer patiënten weer sneller terecht in het revalidatiehotel Intermezzo van Laurens.

Meer medische zorg

Het is een trend dat het revalidatiecentrum neemt steeds meer medische zorg over van het ziekenhuis. Ook na ontslag uit het ziekenhuis moeten de patiënten vaak nog medisch behandeld worden bij Laurens. Gespecialiseerd personeel is dan een welkome toevoeging aan het team.

Wethouder en fysiotherapeut

Ook de Rotterdamse wethouder Sven de Lange (portefeuille zorg, volksgezondheid, ouderen en sport) springt tijdelijk bij. De Lange is namelijk tevens gediplomeerd fysiotherapeut. Hij ziet zijn werk bij Laurens als een alternatief voor de werkbezoek, die door corona “minder leuk” zijn. Bovendien is De Lange al geruime tijd wethouder, dus is hij ook goed bekend met het Rotterdamse zorgveld. De woordvoerder van Laurens vindt De Lange een natuurtalent: “Alsof hij nooit anders gedaan had.”