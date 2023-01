NVZ biedt 5 procent meer loon in nieuwe cao, bonden boos

De NVZ biedt per 1 februari 5 procent meer loon in een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel. Op 1 februari volgend jaar komt daar 4 procent bovenop, maar niet voor iedereen.

Dat staat in een brief die de NVZ vrijdagavond heeft gestuurd naar de raden van bestuur van de ziekenhuizen. Die is opgesteld na een lange gespreksronde die vrijdag plaatsvond met de bonden.

Het bod is beduidend minder dan wat de bonden vragen. Zij willen per 1 februari 10 procent meer salaris, met een minimum van 100 euro per maand. De bonden verwijten NVZ dat ze geen afspraken wil maken over een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag. “We moeten helaas vaststellen dat er, ondanks een intensief overleg, geen stappen zijn gezet naar een aanvaardbaar resultaat”, zegt CNV-onderhandelaar Joost Veldt namens de vier bonden.

Betere verlofregelingen

De huidige cao loopt eind deze maand af. NVZ wil een cao voor twee jaar. De brief meldt dat de 4 procent van 2024 een “gedifferentieerde” loonsverhoging is, wat betekent dat niet iedereen dat percentage er volgend jaar bij krijgt. De reiskostenvergoeding gaat omhoog en de werkgevers bieden een betere verlofregeling. Ook wil NVZ een soepeler roostering, “waaronder een verhoging van de vergoeding voor consignatiediensten en het recht op onbereikbaarheid.”