Ziekenhuizen en zorgverzekeraars pleiten voor ‘geen bezwaar’-systeem bij gegevensuitwisseling

Op 15 september spreekt de Tweede Kamer over de gegevensuitwisseling in de zorg. In aanloop naar dit debat vragen de NVZ, NFU en ZN in een brief aan de Tweede Kamer om haast te maken met de ontwikkeling van een ‘geen-bezwaar’-systeem voor het delen van gegevens.

Digitale opt-out

Nu moeten patiënten nog expliciet toestemming verlenen voor het delen van gegevens tussen zorgverleners. Dit leidt regelmatig tot onwenselijke situaties voor patiënten en zorgverleners wanneer gegevens niet inzichtelijk zijn. Het meest bekende voorbeeld is een spoedsituatie, waarbij de patiënt soms niet in staat is om toestemming te verlenen.

Er zijn echter veel meer situaties waarbij de huidige systematiek tot veel onnodige lastendruk en vertraging leidt voor zorgverleners. Het ministerie van VWS onderzoekt momenteel of het ‘geen bezwaar’ in de acute zorg kan worden gerealiseerd. In de brief vragen NVZ, NFU en ZN, daarbij te starten bij medicatieoverdracht. Einddoel is voor hen het “stapsgewijs toewerken naar een generiek bruikbare digitale opt-out”.

Gemeenschappelijke voorzieningen

De ziekenhuis- en zorgverzekeringsbranches willen ook dat er snel gemeenschappelijke voorzieningen komen, als basis voor digitale gegevensuitwisseling. Het betreft voorzieningen voor identificatie, authenticatie, autorisatie, adressering, lokalisatie en toestemming. Hiervoor zijn op korte termijn keuzes nodig. Deze keuzes hoeven niet te wachten op de NEN-normen die nu in ontwikkeling zijn, want daardoor ontstaat volgens de ondertekenaars weer onnodige vertraging.

Ict-leveranciers

Even belangrijk is dat de leveranciers van zorg-ict hun applicaties tijdig aansluiten op de gemeenschappelijke voorzieningen. De ziekenhuizen en zorgverzekeraars vragen de minister via wet- en regelgeving eisen te stellen en de leveranciers te verplichten systemen open te stellen en aan te sluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. “Door het afdwingen van het werken met normen en open standaarden kan onze markt toegankelijker worden gemaakt voor toetreding van internationale ict-leveranciers en ontstaat een gezondere markt.”