Bergman draait ‘op volle kracht’ met nieuwe focuskliniek

Bergman Clinics deze week ‘op volle kracht’ gaan draaien met de nieuwe orthopedische focuskliniek in Rijswijk, nadat de coronacrisis in maart roet in het eten gooide is. De volgens Bergman “modernste en grootste focuskliniek voor orthopedie in de regio” gaat wekelijks 350 tot 400 patiënten behandelen.