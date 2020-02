Ziekenhuizen krijgen vele miljoenen voor zorgvernieuwing

Om aan de toenemende zorgvraag te voldoen en de oplopende kosten te beperken, moet er veel veranderen in de ziekenhuiszorg. Onder het motto ‘de juiste zorg op de juiste plek’ zijn daarover afspraken gemaakt in het hoofdlijnenakkoord voor medisch specialistische zorg. Om de ambities ook echt waar te maken, komen beide partijen nu met een pakket aan maatregelen.

Miljoenen

In de eerste plaats hebben de zorgverzekeraars “vele miljoenen” toegezegd om in 2021 nieuwe initiatieven een impuls te geven. “Het zijn middelen om de noodzakelijke transformatie van de ziekenhuiszorg te versnellen, zodat de ziekenhuiszorg ook op de lange termijn houdbaar blijft”, stellen ZN en de NVZ desgevraagd. Deze middelen staan echter los van de Transformatiegelden die al in het Hoofdlijnenakkoord zijn afgesproken, zo benadrukken ze.

Het geld moet via de reguliere contractering met de zorgverzekeraars bij de ziekenhuizen terecht komen. Over de exacte voorwaarden en de hoogte van het bedrag zijn de partijen nog in gesprek. “Hoe we dat precies gaan doen, moeten we samen nog verder uitwerken”, laten de koepels van zorgverzekeraars en ziekenhuizen weten.

Aanpak medicijnkosten

Naast de financiële ondersteuning zijn verzekeraars en ziekenhuizen ook overeengekomen om samen op te trekken tegen de hoog oplopende kosten voor medicijnen. Ze willen bijvoorbeeld meer informatie over inkoopkosten delen, betere start/stop-criteria ontwikkelen en onnodig medicijngebruik terugdringen.

IT-agenda

Tot slot gaan de partijen werken aan een gezamenlijke IT-agenda. Daarop komt in ieder geval te staan dat succesvolle innovaties sneller opgeschaald moeten worden en dat de afhankelijkheid van dure systemen kleiner moet worden. Ook hiervoor geldt dat de details in nader overleg nog worden uitgewerkt.