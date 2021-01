Ziekenhuizen kunnen hulp Defensie voorlopig vergeten

Ziekenhuizen hoeven in hun strijd tegen corona vooralsnog niet te rekenen op ondersteuning van defensiepersoneel. Het gros van de eind december voor zorgdoeleinden toegezegde duizend militairen gaat aan de slag in de verpleeghuizen en coronateststraten. Wat er aan capaciteit rest is al op aangeven van het ministerie van VWS ingezet bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), zo gaf minister Van Ark tijdens het Kamerdebat van 5 januari nog eens aan.

Een en ander komt naar voren uit een brief die het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft verstuurd aan ziekenhuizen die op steun van Defensie hoopten om de druk op het ziekenhuispersoneel te verlichten.

Beperkte capaciteit

“Er zijn veel aanvragen voor dezelfde schaarse defensiecapaciteiten”, laat het LOCC de aanvragers weten. “Het ministerie van VWS heeft ervoor gekozen om de beperkte beschikbare defensiecapaciteit in te zetten bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Efficiënte cohortering in het UMCU lijkt op dit moment het meest rendabel en daarom wordt het UMCU gebruikt ten behoeve van de landelijke overflow van patiënten welke door het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) wordt verdeeld.”

‘Kwaad en verdrietig’

De afwijzing vormt een streep door de rekening van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV), dat – net als gedurende de eerste golf – graag enkele artsen en verpleegkundigen van Defensie had verwelkomd. In een post op social media liet bestuursvoorzitter Mirjam van ’t Veld deze week weten “kwaad en verdrietig” te zijn over de afgewezen aanvraag.

Geen prioriteit

“Dat het verzoek aan Defensie is afgewezen, heeft ons hogelijk verbaasd”, reageert Van ’t Veld. “Er waren uitspraken gedaan dat voor de hele zorg duizend defensiemensen beschikbaar zouden komen. De ziekenhuizen hebben op 30 december nog een brief gekregen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) waarin wordt gesproken over de inzet van Defensie die door de overheid was toegezegd. Diezelfde dag kregen wij telefonisch te horen dat er een afwijzing zou komen, want de ziekenhuizen hadden in de ogen van het ministerie geen prioriteit.”

Puzzelen

Met een niet aflatende toestroom van nieuwe covid-patiënten en een ziekteverzuim van elf procent staat het water het ZGV aan de lippen. “We puzzelen nu iedere keer de bezetting bij elkaar door mensen twaalfuursdiensten te laten draaien en hun te vragen op vrije dagen te komen. Maar dat doen we al ruim negen maanden. Zeker als de ongunstige voorspellingen voor deze maand uitkomen, raak je aan een kritische grens.”

Noodkreet

Om die reden richt Van ’t Veld via social media een noodkreet aan ministers Tamara van Ark en Hugo de Jonge: “Doe iets! Regel ondersteuning. Verplicht ook zbc’s personeel te leveren. En zorg dat we snel kunnen vaccineren. Beseft u wel wat u van ons vraagt? U vraagt ons om scenario zwart voor te bereiden.”

Standpunt

In reactie op een vraag van 50Plus Kamerlid Sazias liet minister Van Ark tijdens het coronadebat van 5 januari weten bij haar standpunt over de inzet van militairen te blijven. “Defensie heeft geen onbeperkte hoeveelheid verpleegkundigen en verzorgenden beschikbaar”, aldus Van Ark. “We zetten de mensen van Defensie dus in als alles in het werk is gezet om het tekort aan medewerkers regionaal aan te pakken.”

Spreiding

In de vvt zijn de problemen volgens de minister momenteel het nijpendst. “De ziekenhuizen hebben natuurlijk ook problemen, maar zij maken gebruik van de landelijke patiëntenspreiding via het LCPS. De inzet van Defensiepersoneel voor de ziekenhuiszorg vindt geconcentreerd plaats in het UMC Utrecht. Het gaat daarbij om zo’n 160 mensen. Maar er zijn wel verpleeghuizen waar op dit moment extra inzet van Defensie plaatsvindt, gezien de hoge druk daar. Defensie helpt ook bij instellingen die coronacapaciteit buiten het ziekenhuis bieden om zo de ziekenhuizen te ontlasten.”

