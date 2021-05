Ziekenhuizen nemen meer jongere coronapatiënten op

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuizen is gedaald in maart en april. Zowel op verpleegafdelingen als op intensive cares werden relatief minder ouderen opgenomen. Dat meldt Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), die deze cijfers landelijk bijhoudt.

Verpleegafdeling

In maart en april was de gemiddelde patiënt met covid-19 op een verpleegafdeling van een ziekenhuis ruim 63 jaar. In januari en februari was dit nog ruim 68 jaar. Op de intensive cares is een minder grote verschuiving te zien. De gemiddelde ic-patiënt met het virus was bijna 63 jaar in de eerste twee maanden van het jaar. In maart en april was dit gemiddeld tegen de 62 jaar.

Tussen 30 en 70 jaar

Vooral op de verpleegafdelingen is duidelijk te zien dat er relatief minder 80-plussers met corona worden behandeld. Het percentage patiënten van 30 tot 70 jaar groeide juist van ruim 43 procent in januari en februari naar meer dan 56 procent in maart en april. Sinds het begin van de coronacrisis is dit percentage niet zo hoog geweest.

Op de intensive care-afdelingen lagen de afgelopen twee maanden ook relatief meer coronapatiënten van tussen de 30 en 70 jaar. Maar deze verschuiving is minder sterk. Dit percentage is eerder ook wel hoger geweest.

Vaccinatie-effect

Volgens ic-arts Diederik Gommers is in de nieuwe cijfers heel duidelijk het effect van vaccinaties terug te zien. “De 80-plussers zijn procentueel flink gedaald, de groep daaronder is ook aan het dalen. Maar je ziet nog wel dat het percentage van de groep tussen de 60 en de 70 het hoogst is en de groep 55 tot 60 zie je wat toenemen”, aldus Gommers in een toelichting.

Weinig jongeren op ic

Het percentage jongeren op intensive cares is volgens hem nog steeds heel erg laag. “Natuurlijk ligt er af en toe iemand van onder de 40 op de ic, maar dit staat niet in verhouding tot mensen van rond de 60 jaar”, zegt de arts. Dat mensen onder de 30 op de ic belanden met Covid komt volgens hem sporadisch voor.

De gemiddelde ligduur van zeventien dagen op de ic en de sterfte van patiënten namen volgens Gommers de afgelopen maanden nauwelijks af. “Je hoopt dat je een verlaging ziet, maar dat gebeurt nog niet.” (ANP)