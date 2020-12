Ziekenhuizen Noord-Holland wisselen digitaal beelden uit

Zorgverleners in de Noordwest Ziekenhuisgroep, het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek hebben nu direct inzage in de medische beelden en verslagen van hun patiënten bij behandeling in de andere ziekenhuizen.

De ziekenhuizen in Alkmaar, Den Helder en Amsterdam willen hiermee de patiëntenzorg sneller en veiliger maken.

Het uitwisselen van digitale beelden vindt nu nog op kleine schaal plaats binnen de oncologische zorg. Zorgverleners hoeven niet meer te wachten tot ze de beelden krijgen uit een ander ziekenhuis maar kunnen deze direct via hun eigen systemen inzien. Voor de patiënt heeft dit als voordeel dat deze niet meerdere keren hetzelfde onderzoek hoeft te ondergaan.

Anne van Geel, radioloog in de Noordwest Ziekenhuisgroep: “Het is een geruststellende gedachte dat we hiervoor nu geen dvd’s meer hoeven te gebruiken. Dat is best bewerkelijk en eigenlijk niet meer van deze tijd.”

Digitaal platform

De drie ziekenhuizen hebben samen met Zorgring en SIGRA een regionaal uitwisselingsplatform opgezet. Dit platform maakt gebruikt van XDS, de internationale standaard voor digitale gegevensuitwisseling. Alleen zorgpartijen die voldoen aan strenge beveiligingseisen mogen gebruikmaken van dit platform.

“Steeds meer patiënten verwachten dat ze zelf medische gegevens kunnen inzien of op afstand zorg ontvangen”, zegt Jos van Helvoirt, hoofd zorgadministratie: “De coronapandemie maakt dit des te urgenter. We hebben nu binnen Noordwest alle expertise samengebracht en dan zie je dat dat werkt.” Volgens Van Helvoirt staan er verschillende partijen klaar om aan te sluiten op het uitwisselingsplatform.

Medische informatie wordt alleen uitgewisseld wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven en er sprake is van een behandelrelatie.