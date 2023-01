Ziekenhuizen plaatsen patiënten over wegens griepdrukte

Nederland kampt deze weken met de grootste griepgolf sinds het voorjaar van 2020, in het begin van de coronapandemie. “Op dit moment is het passen en meten in de ziekenhuizen. In de winter is het vaker extreem druk, maar de combinatie van griep, RS en andere virussen maakt dat de belasting nu zeer hoog is. Binnen regio’s worden oplossingen gezocht voor het geval het een ziekenhuis in een regio niet meer lukt om mensen op te nemen. Dat is normaal protocol als het extreem druk is”, aldus het LCPS.

Spreiding

Het centrum is in maart 2020 opgericht om coronapatiënten te verdelen over het land. Ze werden per ambulance of helikopter verplaatst om ziekenhuizen meer lucht te geven. Of ziekenhuizen nu weer patiënten moeten gaan spreiden, is volgens het LCPS “niet te voorspellen. Dat hangt af van wat er gebeurt, we kunnen niet in een glazen bol kijken.” (ANP)