Ziekenhuizen starten voorlichtingscampagne over PGO’s

Ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies lanceren woensdag een publiekscampagne over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De campagne is het startschot van een landelijk PR-offensief over de voordelen van een PGO ten opzichte van de meer bekende patiëntportalen.

De campagne ‘Ontdek wat er al kan met een PGO’ informeert patiënten hoe zij de medische gegevens van hun huisarts, ziekenhuis en andere zorgverleners op één online plek verzamelen. Daardoor hoeven patiënten niet meer in verschillende portalen te zoeken en kunnen zij zelf ook hun gezondheidsgegevens in het PGO plaatsen, zoals de bloeddruk of het gewicht. “Het is fijn dat mijn patiënten met een PGO hun eigen moment kunnen kiezen om de uitslagen van onderzoeken te bekijken”, vertelt Marthe Brinckman, oncologisch chirurg bij het Medisch Centrum Leeuwarden. “Zo zijn ze beter voorbereid op het spreekuur.”

Regionale campagne

De campagne is op 8 maart in Noord-Nederland afgetrapt en is onderdeel van een landelijk campagneoffensief. De actie verwijst naar een regionale pagina op PGO.nl, die door Patiëntenfederatie Nederland is ontwikkeld om meer bekendheid voor de app te genereren. Deelnemende zorginstellingen aan de campagne zijn het St. Antonius Ziekenhuis, Martini ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe, Ommelander ziekenhuis, Revalidatie Friesland, Tjongerschans ziekenhuis, Treant, UMC Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen.