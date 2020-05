Ziekenhuizen Suriname luiden noodklok

Ziekenhuizen in Suriname maken zich ernstig zorgen over het tekort aan medicijnen, apparatuur en menskracht. Als de gezondheidszorg niet snel meer aandacht krijgt, is de kans groot dat dit mensenlevens gaat kosten. Dat heeft zowel de medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als die van het Diaconessenhuis via een noodkreet in de media laten weten.