Ziekenhuizen verlenen meer planbare zorg

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg (zoals knie-, heup- en staaroperaties), meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In november leverde 55 procent van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48 procent en in september 45 procent. 96 procent van de ziekenhuizen kan patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben binnen de norm van zes weken behandelen. Dit is vergelijkbaar met vorige maand.

Dat niet alle zorg kan worden verleend, komt onder meer door het nog steeds hoge ziekteverzuim en personeelstekorten.

Urgente zorg

In oktober was het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving lager dan voor de pandemie. De meest urgente zorg gaat door, maar de planbare zorg waarvoor (mogelijk) een IC-bed nodig is, is nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dit is vergelijkbaar met vorige maanden. De wachttijden in de medisch-specialistische zorg blijven stabiel en lang. In november is er in een aantal regio’s sprake van een lichte daling, maar deze is landelijk nog niet zichtbaar. De hoeveelheid nog te leveren zorg in de ziekenhuizen is licht gedaald ten opzichte van vorige maand, met ongeveer 2,5 procent.

Langdurige zorg

Het aantal wachtenden op langdurige zorg neemt opnieuw toe. De sterke stijging in augustus kwam doordat het CIZ maatregelen heeft getroffen om het verhoogde aantal aanvragen van de afgelopen maanden tijdig weg te werken. In september en oktober zien we ook een stijging, maar deze is minder sterk. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim hierbij een rol, naast de vergrijzing.