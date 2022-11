Ziekenhuizen vrijer met testbeleid

Voor noodgevallen was het al in de richtlijnen voor ziekenhuizen opgenomen. In ‘extreme situaties’ kunnen hospitalen besluiten dat personeel met corona mag doorwerken als de capaciteit in gevaar komt.

Roer om

Maar steeds meer ziekenhuizen gooien het roer helemaal om óf discussiëren daarover. Onlangs maakte het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht bekend dat werknemers met lichte klachten zich niet meer hoeven te laten testen en mogen doorwerken met een medisch mondmasker. Volgens het ziekenhuis is dat veiliger dan vasthouden aan het testbeleid.

Niet betrouwbaar

Arts-microbioloog Inge Huijskens van het Albert Schweitzer legde uit: “Personeel is geneigd na een negatieve zelftest te komen werken, maar de uitkomsten van zo’n zelftest zijn, zeker bij de omikronvariant, niet zo betrouwbaar. Met als gevolg dat medewerkers mét corona onbeschermd op het werk rondlopen. Dat willen we natuurlijk niet.” Tel daarbij op dat er in de ziekenhuizen lange wachtlijsten en personeelstekorten zijn.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch behandelt corona al sinds het voorjaar hetzelfde als andere infectieziekten, zoals influenza of het rhinovirus. (ANP)