Ziekenhuizen zien toename aantal agressieve patiënten

Bijna alle ziekenhuizen meldden meer agressie-incidenten tijdens de coronacrisis. Patiënten en bezoekers waren gefrustreerd en hadden vaker een kort lontje vanwege de beperkende maatregelen, zeggen verschillende woordvoerders. Alleen komt agressie onder patiënten en bezoekers nu nog veel vaker voor dan voor of tijdens de crisis. Ziekenhuizen in onder meer Rotterdam, Utrecht, Gelderland, Zwolle en Amsterdam melden een toename. Zo is het aantal agressie-incidenten in het OLVG in Amsterdam dit jaar verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Agressie op SEH

Het gaat om verschillende vormen van agressie. Soms worden spullen vernield, er wordt geschreeuwd en gescholden tegen het personeel, maar ook discriminatie en fysiek geweld komen voor. Fysiek geweld vindt vooral plaats door patiënten, met name op de spoedeisende hulp, de afdeling neurologie, geriatrie en psychiatrie. Het ziektebeeld kan daarbij een rol spelen. Dat zien Medisch Spectrum Twente (MST) en het Isala ziekenhuis in Zwolle ook. “In veel gevallen gaat het om patiënten in de geestelijke gezondheidszorg”, zeggen woordvoerders.