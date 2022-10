Ziekteverzuim onder zorgmedewerkers stijgt

Het verzuim over het derde kwartaal is dit jaar 13 procent hoger dan in 2021. Daarmee komt het verzuimpercentage over het derde kwartaal van 2022 uit op 7,37 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Vernet. De stijging is vooral veroorzaakt door fors meer kortdurend verzuim.

Het ziekteverzuim in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Kwam het verzuimpercentage dit jaar over het derde kwartaal uit op 7,37, in dezelfde periode een jaar geleden was dat 6,55. De nu gepubliceerde verzuimcijfers zijn exclusief werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op een covid-testuitslag.

Kort verzuim

Hoewel er sprake is van een stijging in alle duurklassen, valt vooral de forse stijging van bijna 60 procent in kort verzuim op. “De berichten over uitval door personeelskrapte en bijvoorbeeld geldzorgen bereiken ons ook. Deze oorzaken komen boven op de reguliere oorzaken die er altijd al waren”, aldus Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering Vernet. “Daarnaast was er in september ook sprake van de najaarsgolf van corona met alsmaar oplopende besmettingscijfers.”

Cijfers zorgsector

Het gaat in de cijfers om medewerkers van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. Sinds het begin van de coronacrisis verzamelt Vernet regionale en landelijke cijfers van het verzuim en personeelsverloop in de zorgsector.