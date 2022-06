Het verzuim in de zorgsector is vorige maand uitgekomen op 7,4 procent. De maand ervoor was dat nog 7 procent.

In de nieuwste cijfers van verzuimdatabedrijf Vernet wordt duidelijk dat vooral het lange verzuim (drie maanden tot een jaar hoog is): “Op regionaal niveau zien we zowel in de regio’s Noord, Zuid, Randstad en Midden een stijging van het verzuim. De regio Noord kent op dit moment het hoogste verzuim.”