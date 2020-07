Zilveren Kruis en GGZ NHN tekenen meerjarencontract

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en GGZ Noord-Holland-Nood (GGZ NHN) hebben een meerjarencontract met een looptijd tot 2023 getekend. Daarmee kan de zorgaanbieder geestelijke gezondheidszorg in hun eigen omgeving realiseren met specialistische zorg in de wijk, patiëntgerichte behandelingen en vooral 24/7 digitale zorg via DiSofa. Het contract biedt ook ruimte voor nieuwe, innovatieve werkwijzen zoals de ‘herstel ondersteunende intake’ (HOI).

Dat melden Zilveren Kruis en GGZ NHN op 30 juli.

DiSofa, onderdeel van GGZ NHN, biedt volledige online behandeling en sluit daarmee goed aan bij deze gezamenlijke ambitie. “De waardering van verzekerden die gebruik maken van online behandeling is bijzonder hoog”, zegt Leen Goemans, senior manager Inkoop bij Zilveren Kruis. “Bovendien kunnen zij hier direct voor hun behandeling terecht en hoeven zij niet meer te wachten. Met deze afspraak bieden wij hen ook de komende jaren toegang tot deze zorg vanuit de woonkamer.”

Het contract biedt ook ruimte voor nieuwe, innovatieve werkwijzen zoals de ‘herstel ondersteunende intake’ (HOI). Bij een HOI is altijd een ervaringsdeskundige aanwezig. Dit is iemand die speciaal is opgeleid om de eigen ervaringen als GGZ-cliënt in te zetten om anderen te helpen. Hierdoor ligt de nadruk niet op de klachten van de patiënt, maar wordt juist gekeken naar zijn mogelijkheden en kracht.

Met de meerjarenafspraak wordt de zorg zoveel mogelijk dichtbij de patiënt georganiseerd met flexibele, specialistische behandeling en digitale zorg zoals online GGZ. Verzekerden van Zilveren Kruis krijgen hiermee de mogelijkheid om zorg te krijgen die aansluit bij hun situatie en wensen. Waarbij ook de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de regio geborgd worden.