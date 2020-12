Zilveren Kruis en huisartsen maken afspraken over ‘meer tijd voor patiënt’

Huisartsen moeten meer tijd krijgen voor complexe patiënten. Met Zilveren Kruis hebben de huisarstenorganisaties LHV en InEen hierover nu afspraken gemaakt. De afspraken zijn in lijn met het hoofdlijnenakkoord, dat een groeiruimte van 2 procent voor huisartsenpraktijken biedt.

Door de vergrijzing krijgen huisartsen steeds vaker te maken met patiënten met meervoudige problematiek. Om aan deze patiënten meer aandacht te kunnen besteden, krijgen ze extra geld. Het is aan de huisartsenpraktijken zelf hoe ze dit concreet invullen, zo is te lezen in gezamenlijk bericht van Zilveren Kruis en de LHV en InEen.

In de afspraken met Zilveren Kruis wordt een viertal doelstellingen genoemd waar het budget aan zou kunnen worden besteed: Zorg op afstand, een andere organisatie van de huisartsenzorg, meer persoonsgerichte zorg en een efficiëntere bedrijfsvoering. Huisartsen kiezen zelf welke doelstelling bij hun past. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea: ‘Samen met LHV en InEen zetten we met dit beleid weer een stap richting toekomstbestendige huisartsenzorg. Huisartsenpraktijken en regio-organisaties werken nauw samen bij het realiseren van de doelstellingen; meer tijd voor de patiënt vraagt ook een andere inrichting van de zorg. Het vertrouwen is groot dat huisartsen en onze verzekerden gaan ervaren dat zij meer tijd krijgen.’