Zilveren Kruis en Patiëntenfederatie pleiten voor wettelijk keuzerecht digitale zorg

Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis, pleit er daarom voor dat minister Van Rijn de mogelijkheden tot invoering van het keuzerecht van verzekerden en patiënten voor digitale zorg verkent. Zij ziet diet als een logische stap om patiënten de keuze te geven om zorg te krijgen op een wijze die het beste past bij hun persoonlijke situatie.

De oproep van Zilveren Kruis kwam tot stand in afstemming met de Patiëntenfederatie. “Samen willen we de opschaling van digitale zorg vasthouden en versnellen,” aldus Fijneman. “Zodat patiënten zich zo prettig mogelijk kunnen voelen in hun eigen omgeving. Dit telt mee voor de eigen regie van verzekerden, de kwaliteit van leven en gezondheid. Belangrijke voorwaarde is dat de medische situatie van de patiënt dit ook toelaat; dit is ter beoordeling aan de zorgverlener.”

Discussies met zorgaanbieders

Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie voegt hier in de Volkskrant aan toe: “Ons halve leven speelt zich zo langzamerhand online af, alleen in de zorg lukte het maar niet om meters te maken. Wij hebben hier vaak discussies over met zorgaanbieders en die zeggen dan: ja maar de patiënt vraagt er niet om.”

Door die houding, vindt Veldman, lijkt het alsof de patiënt het gebrek aan digitale zorg heeft veroorzaakt. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat digitale zorg het leven van de patiënt prettiger kan maken. Maar het werkt niet als je er in je eentje om moet vragen.’