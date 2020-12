Zilveren Kruis introduceert ‘zorgrapport’ als keuzehulp

Volgens de zorgverzekeraar scheelt het per patiënt en per aandoening welk ziekenhuis het meest geschikt is om een behandeling te ondergaan. Door deze informatie met zorgrapporten inzichtelijk te maken, kunnen verzekerden de voor hen best passende zorgaanbieder kiezen. Zilveren Kruis stelt dat door de zorgrapporten de kans op complicaties wordt verminderd.

Zorgrapport

Met een zorgrapport krijgen verzekerden bijvoorbeeld inzicht in waar de meeste operaties voor die aandoeningen worden gedaan en wat de beroepsgroep het minimale aantal vindt. Ook staat er in welke mate en bij welke zorgverlener er complicaties optreden na een behandeling. Voor diverse ingrepen wordt genoteerd of zorgverleners digitale zorg aanbieden. Naast behandelingen voor onder andere ernstige eczeem, liesbreuk, trombose, staar en knievervanging zijn er diverse rapporten gericht op verschillende soorten kanker.

Georgette Fijneman, directievoorzitter Zilveren Kruis: “Van het aantal uitgevoerde behandelingen tot de mogelijkheid van videoconsulten en online inzage in het eigen medisch dossier; het speelt allemaal mee bij het maken van de juiste keuze. Met deze informatie vergroten wij de keuzevrijheid van onze verzekerden zodat zij vooraf de juiste afweging en beslissing kunnen maken.”

NFK

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) denkt dat zorgrapporten een meerwaarde kunnen hebben. Belangenbehartiger Irene Dingemans: “We weten dat één op de vijf kankerpatiënten achteraf liever een ander ziekenhuis zou hebben. Het is ons een doorn in het oog dat op dit moment niet via objectieve, vergelijkbare informatie openbaar is waar welke expertise aanwezig is als het gaat om de behandeling van kanker.”

De NFK werkt zelf ook aan betekenisvolle keuze-informatie, waarmee een goed beeld van de kankerspecifieke expertise van ziekenhuizen moet ontstaan. Dingemans: “Wij zijn blij dat Zilveren Kruis nu al een eerste stap zet in de richting van meer transparantie over kwaliteit van zorg. De zorgrapporten kunnen patiënten helpen om voor specifieke behandelingen het voor hen goede ziekenhuis te kiezen.”