Zilveren Kruis vraagt officiële bekostigingstitel aan voor thuisbehandeling kanker

Het Amstelland Ziekenhuis en Zilveren Kruis zijn in 2020 gestart met het verplaatsen van chemobehandelingen naar huis. Op dit moment is er nog geen officiële betaaltitel die zorgaanbieders kunnen gebruiken om deze vorm van zorg te declareren. Daarom moeten hiervoor nu aparte afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en wijkverpleging. Ook het Spaarne Gasthuis en het OLVG hebben hier met Zilveren Kruis afspraken over gemaakt.

Voor alle ziekenhuizen

Directeur zorginkoop Zilveren Kruis Peter Langenbach wil de thuisbehandeling van patiënten met kanker voor alle behandelaren in Nederland toegankelijk maken. Met een facultatieve prestatie kan elk ziekenhuis in samenwerking met de wijkverpleging deze zorg makkelijker declareren.

Meer oncologisch wijkverpleegkundigen nodig

Ondertussen werken onder meer Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans aan het opleiden van meer oncologisch wijkverpleegkundigen. Ook wordt de opleiding flexibeler ingericht. Wijkverpleegkundigen hoeven niet eerst de hele opleiding te doorlopen, maar kunnen de specifieke module voor het verlenen van deze zorg thuis apart volgen.