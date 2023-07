Zingende dokters gaan faxgebruik in de zorg te lijf met lied

“Wat loop je nog te faxen, gek? Doe dat eens digitaal”, zingt de frontman van de Zingende Dokters in hun lied Niet meer bereikbaar met de fax. Over de boodschap van het pakkende nummer kunnen dan ook geen misverstanden bestaan. Het lied vestigt op ludieke wijze de aandacht op Faexit, een initiatief dat per regio de fax in de zorg wil uitbannen. Uit cijfers van het project blijkt dat het initiatief aanslaat.

Of dat voor het lied van de Zingende Dokters ook geldt, valt nog te bezien. Een filmpje op LinkedIn kon op bijval rekenen, op YouTube blijven de cijfers vooralsnog achter. Aan het enthousiasme, de muzikaliteit en de boodschap van de groep zal het in ieder geval niet liggen.