ZKN en ZorgkaartNederland gaan door met partnerschap

In de samenwerkingsovereenkomst van ZorgkaartNederland en ZKN staat de ambitie dat over drie jaar 50 procent van de ZKN-leden geverifieerde waarderingen op Zorgkaart heeft. Dit betekent dat de kliniek haar patiënten actief gaat uitnodigen, via de PREM 3.0 vragenlijst, om een waardering achter te laten over de kliniek.