ZKN verwelkomt nieuw bestuurslid

Charlotte Molenaar is per 1 maart 2023 toegetreden tot het bestuur van branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Molenaar is directeur/oprichter en chirurg bij Proctos Kliniek.

Molenaar neemt het stokje over van voormalig ZKN-bestuurslid Kees-Peter de Roos. “Een belangrijke rol voor mij in het ZKN-bestuur is om de dokter te vertegenwoordigen die steeds weer opnieuw het belang van de patiënt onder de aandacht brengt. Ik kijk er naar uit om mij vanuit mijn rol als bestuurd bij ZKN in te zetten voor de verdere ontwikkeling van de branche, waarbij de patiënt centraal staat,” aldus Molenaar.

Charlotte verzorgt naast het behandelen van patiënten ook onderwijs aan huisartsen, medisch specialisten in opleiding en bekkenfysiotherapeuten. Als lid van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde schrijft Charlotte artikelen en columns voor dit vakblad voor chirurgen.