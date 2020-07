ZN en wijkverpleging bereiken akkoord over coronaregeling

Bijdrage 97 procent

De regeling geldt voor de periode van maart tot en met oktober. Voor zorgaanbieders zonder coronabedden is de continuïteitsbijdrage voor de wijkverpleging 97 procent. De revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf krijgt 88 procent. De extra kosten die zijn gemaakt voor onder meer coronazorg is bepaald op 0,8 procent van de normomzet.

Met coronabedden

Zorgverzekeraars vergoeden voor zorgaanbieders van ELV en GRZ met coronabedden de daadwerkelijk gederfde omzet. Die wordt achteraf bepaald. Deze zorgaanbieders hoeven dus geen continuïteitsbijdrage aan te vragen. De reden is dat voor de ELV en GRZ het onderscheid tussen coronabedden en reguliere bedden moeilijk te maken is. De overige extra kosten zijn ook bepaald op 0,8 procent van de normomzet.

Meer compensatie

Hiermee waarborgen de zorgverzekeraars de continuïteit van deze zorg, aldus ZN in een toelichting: “De regeling biedt compensatie voor gederfde inkomsten en extra kosten door de uitbraak van het coronavirus.” Eerder hadden zorgverzekeraars al een regeling getroffen voor een continuïteitsbijdrage voor middelgrote- en kleine aanbieders in deze drie sectoren. Beide regelingen lijken op elkaar, maar de zorgverzekeraars hebben met de hogere compensatietarieven voor de grotere aanbieders rekening gehouden met hun hogere vaste lasten.

De zorgverzekeraars laten nog eens weten dat ze “veel waardering hebben voor de inzet en flexibiliteit van al deze zorgaanbieders en hun medewerkers” in deze coronaperiode. De regeling is tot stand gekomen op basis van bestuurlijk overleg met ActiZ, maar is ook gericht op de leden van Zorgthuisnl en Buurtzorg.