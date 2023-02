ZN hamert op noodzaak snel van kracht worden zorgfraudewet

Zorgverzekeraars hopen dat de Tweede Kamer de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg snel afhandelt zodat de wet in kan gaan zodat fraude door zorgaanbieder beter kan worden aangepakt. De Kamer debatteert op 14 februari over de wet.

“In 2015 is er met de overheveling van AWBZ-zorg naar de Wlz en Wmo niet gedacht aan een grondslag om fraudesignalen uit te kunnen wisselen”, aldus ZN in een brief aan Kamerleden. “Na een zorgvuldige voorbereiding door het ministerie van VWS en betrokken veldpartijen repareert de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg deze beperkingen.”

Waarschuwingsregister

De wet regelt onder meer de oprichting van een waarschuwingsregister waarmee gemeenten en zorgkantoren elkaar kunnen waarschuwen voor fraudeurs. Zorgverzekeraars hebben al jaren goede ervaring voor een waarschuwingsregister voor de zorgverzekeringswet, maar voor de Wmo en Wlz ontbreekt dit nog. Registratie in het register betekent dat een persoon of organisatie niet wordt uitgesloten, maar dat een instantie wordt gewaarschuwd voor afwijkend gedrag van een zorgaanbieder.

Knooppunt zorgfraude

Verder wordt met de wet de stichting Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een rechtspersoon met een wettelijke taak. “Het ontbreken van een wettelijke grondslag voor het delen van fraudesignalen maakt het momenteel ingewikkeld of onmogelijk om informatie tussen ketenpartners in de fraudebestrijding te delen”, aldus verzekeraars.