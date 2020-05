ZN legt laatste hand aan aangepaste continuïteitsbijdrage ggz

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen binnenkort –net als collega-aanbieders in andere sectoren- een continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars aanvragen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat weten bezig te zijn met de afronding van een regeling die recht doet aan de delcaratiepraktijk in de sector.

Het uitwerken van een regeling voor de ggz had de nodige voeten in aarde. De oorspronkelijke regeling bleek niet goed aan te sluiten bij de praktijk van de ggz. Waar de regeling uitging van een declaratiepatroon van consulten of vergelijkbare kortdurende prestaties, wordt in de ggz gewerkt met dbc’s en gb ggz producten die een lange doorlooptijd kennen -tot maximaal twaalf maanden. Zonder aanpassingen zouden de ggz-aanbieders niet de financiële steun krijgen die de continuïteitsregeling beoogt. Zorgverzekeraars hebben dit naar eigen zeggen willen voorkomen met een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

Aanvraag

De regeling geldt specifiek voor zorgaanbieders binnen de ggz, die zorg zonder verblijf leveren, met een jaaromzet minder dan 10 miljoen euro. Zodra duidelijk is vanaf wanneer de bijdrage aangevraagd kan worden, informeert ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties. ZN heeft de ggz-sector al wel met een brief over de laatste stand van zaken rond de regeling geïnformeerd.